В стране и мире Путин проинформировал Эрдогана о ходе российско-украинских переговоров Алексей Курильченко Глава Турции поблагодарил Путина за содействие в эвакуации турецких граждан с Украины. © Фото: Михаил Метцель, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждались аспекты проведения спецоперации на Украине, в том числе и ход переговорного процесса. «Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Также обсуждался гуманитарный аспект. Эрдоган поблагодарил Путина за содействие в эвакуации с Украины турецких граждан. Дана позитивная оценка прошедших в Анталье переговоров министров иностранных дел трех стран. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой состоялась 10 марта. Встреча прошла в гостинице Regnum Carya. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика