Путин проинформировал Эрдогана о ходе российско-украинских переговоров
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждались аспекты проведения спецоперации на Украине, в том числе и ход переговорного процесса.
«Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также обсуждался гуманитарный аспект. Эрдоган поблагодарил Путина за содействие в эвакуации с Украины турецких граждан. Дана позитивная оценка прошедших в Анталье переговоров министров иностранных дел трех стран.
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой состоялась 10 марта. Встреча прошла в гостинице Regnum Carya.