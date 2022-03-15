Небензя заявил, что Украина должна закрепить отказ от вступления в НАТО в конституции

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина должна закрепить в своей конституции отказ от присоединения к НАТО. Кроме того, Небензя отметил, что демилитаризация Украины и ее отказ от присоединения к Североатлантическому альянсу остаются условиями прекращения огня.

«Президент Зеленский несколько часов назад объявил, что понимает, что Украина не присоединится к НАТО, сославшись на свое разочарование тем, как НАТО отреагировала. Но цель вступления Украины в НАТО закреплена в конституции Украины, ее надо оттуда убрать прежде всего», - цитирует ТАСС слова Небензи.

Ранее Василий Небензя заявил, что Москва фиксирует применение украинскими военнослужащими фосфорных и кассетных боеприпасов. Он утверждал, что группировки украинских националистов развязали масштабных террор против своих же сограждан.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.