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Небензя заявил, что Украина должна закрепить отказ от вступления в НАТО в конституции

Елизавета Потейчук
17:17 15.03.2022
Постпред РФ при ООН отметил, что спецоперация по защите Донбасса прекратится тогда, когда ее цели будут достигнуты.
Небензя заявил, что Украина должна закрепить отказ от вступления в НАТО в конституции
© Фото: Нэнси Сисель, РИА Новости
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина должна закрепить в своей конституции отказ от присоединения к НАТО. Кроме того, Небензя отметил, что демилитаризация Украины и ее отказ от присоединения к Североатлантическому альянсу остаются условиями прекращения огня.

«Президент Зеленский несколько часов назад объявил, что понимает, что Украина не присоединится к НАТО, сославшись на свое разочарование тем, как НАТО отреагировала. Но цель вступления Украины в НАТО закреплена в конституции Украины, ее надо оттуда убрать прежде всего», - цитирует ТАСС слова Небензи.

Ранее Василий Небензя заявил, что Москва фиксирует применение украинскими военнослужащими фосфорных и кассетных боеприпасов. Он утверждал, что группировки украинских националистов развязали масштабных террор против своих же сограждан.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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