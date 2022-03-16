Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная операция на Украине идет в соответствии с планом. Об этом глава государства сказал на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.

«Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами», - заявил Путин.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что решение о старте военной операции по защите Донбасса принималось с опорой на реалистичную оценку ситуации в мире и анализ исторических закономерностей. По словам Нарышкина, у РФ не было шанса поступить иначе, поскольку промедление в отношении русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима привело бы к большой трагедии.