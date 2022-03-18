В МИД РФ заявили, что Москве нужны гарантии безопасности, общие для РФ, Украины и Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, общие для РФ, Украины и Европы.

«Цель операции - защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран, мы предлагаем это уже много лет», - сказал Лавров в интервью RT.

Также Лавров заявил, что Россия не допустит передачу Украине советских С-300, имеющихся в странах Европы.

Тем временем в Минобороны России рассказали, как продвигается специальная военная операция по помощи Донбассу. Войска Донецкой Народной Республики плотнее сжимают кольцо окружения украинских националистов в Мариуполе - бои идут уже за центр города.

В то же время подразделения ВС РФ, наступающие на Донбассе, продвинулись на 16 километров за сутки. А группировка ЛНР уже освободила 90% территории республики.