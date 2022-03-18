Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили, что Москве нужны гарантии безопасности, общие для РФ, Украины и Европы

Тимур Шерзад
12:15 18.03.2022
По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, цель специальной военной операции на Украине - защитить гражданское население Донбасса.
В МИД РФ заявили, что Москве нужны гарантии безопасности, общие для РФ, Украины и Европы
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, общие для РФ, Украины и Европы. 

«Цель операции - защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран, мы предлагаем это уже много лет», - сказал Лавров в интервью RT.

Также Лавров заявил, что Россия не допустит передачу Украине советских С-300, имеющихся в странах Европы. 

Тем временем в Минобороны России рассказали, как продвигается специальная военная операция по помощи Донбассу. Войска Донецкой Народной Республики плотнее сжимают кольцо окружения украинских националистов в Мариуполе - бои идут уже за центр города. 

В то же время подразделения ВС РФ, наступающие на Донбассе, продвинулись на 16 километров за сутки. А группировка ЛНР уже освободила 90% территории республики.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:14 Армия
Видео
Минобороны России: «Искандеры» ВС РФ уничтожили украинские «Точки-У»
12:07 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что Москва не допустит передачу Украине советских систем ПРО
10:18 Армия
Видео
Войска ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе, ведут бои за центр города
09:39 Армия
Видео
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
10:15 Армия
Видео
Авиация ВС РФ за ночь поразила 81 военный объект Украины
Популярное
Видео
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
Видео
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
Умелые действия командования: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»
Видео
МО РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерией позиций украинских националистов под Киевом
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.