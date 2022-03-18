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Лавров заявил, что Москва не допустит передачу Украине советских систем ПРО

Алексей Курильченко
12:07 18.03.2022
Об этом министр иностранных дел заявил в интервью RT.
© Видео: RT © Фото: Минобороны РФ
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Передача Украине советских систем противоракетной обороны из других стран невозможна, Москва сделает все возможное для того, чтобы этого не допустить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что подобный шаг противоречит законам и установленным договоренностям.

«Они (Украина. - Прим. ред.) полагают, что можно попросить членов НАТО, которые владеют еще советскими системами ПРО, защитить их. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства находятся там в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые имеют сертификат пользователя... Но я могу сказать, что мы не позволим подобным рискам развиваться, мы не позволим им материализоваться», - заявил Лавров в интервью RT.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о поставках на Украину ракетно-зенитных комплексов С-300 как альтернативы введения бесполетной зоны над страной являются очень опасными, а фактические поставки приведут к дестабилизации ситуации.

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