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Минобороны России опубликовало карту освобожденной территории Донбасса

10:23 18.03.2022
Минобороны России опубликовало карту освобожденной территории Донбасса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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