Войска ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе, ведут бои за центр города

В Минобороны России рассказали о наступлении войск Донецкой Народной Республики в Донбассе. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики, при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», - заметил Конашенков.

Также, по его словам, в Донбассе ведут бои и подразделения ВС РФ - идет наступление в северном направлении. Продвижение за сутки составило 16 километров, под контроль взяты населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка.

Наступает и группировка ЛНР - она, при огневой поддержке ВС РФ, уже освободила 90 процентов территории республики. В данный момент подразделения Луганской Народной Республики уничтожают разрозненные группы украинских националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов