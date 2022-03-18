Наступающие российские войска в Донбассе продвинулись на 16 километров за сутки

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Силами ЛНР при поддержке российских военнослужащих освобождено более 90% территории республики. В настоящий момент они уничтожают националистов на юге освобожденного населенного пункта Рубежное.

Наступающие российские войска продвинулись на 16 километров за последние сутки. За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Об этом сообщает официальный представитель МО РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

На территории Мариуполя подразделения ДНР при поддержке ВС РФ сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов