Армия Войска ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободили более 90 процентов территории республики Подразделениями ЛНР уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное, добавили в Минобороны. © Видео: Минобороны России © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ освободили более 90% территории республики, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное», - добавил он. По словам Конашенкова, в ДНР российские вооруженные силы продолжают наступать в северном направлении. За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. За ночь оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВС РФ поразила 81 военный объект Украины, отметил генерал-майор. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика