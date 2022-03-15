Трофеи, наступление и сбитые «Байрактары»: как продвигается спецоперация на Украине

Подразделения российских Вооруженных сил взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области в рамках специальной операции по защите Донбасса. По мере продвижения и выполнения отдельных задач все больше техники и вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства, переходит в разряд трофеев и поступает в распоряжение сил ДНР и ЛНР.

У ног российских десантников - новые трофеи. В Киевской области они смогли захватить опорный пункт националистов и иностранных наемников - где изъяли вооружение, поставленное западными странами на Украину



А в Херсонской области подразделения российских Вооруженных сил взяли под полный контроль всю территорию региона. На кадрах, обнародованных Минобороны России, видна уничтоженная и брошенная техника украинских вооруженных формирований.

Дозорные машины и танки в камуфляже ВСУ, обугленные остовы «Градов» и других, некогда боевых, единиц. Жители Херсона впервые за семь лет смогли почтить память советских воинов, погибших в боях за город в годы Великой Отечественной войны. Из-за объявленной киевскими властями декоммунизации проводить подобные памятные мероприятия у мемориалов раньше было небезопасно.

На этих кадрах - боевая работа экипажей вертолетов армейской авиации. Летчики наносят удар из автоматической пушки по машине противника, после чего она загорается. Показано и уничтожение огневой позиции самоходных артустановок «Гвоздика» и другой техники.

Всего за сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей противника.

А вот кадры уничтожения двух БМП Вооруженных сил Украины, обнаруженных беспилотником. Точное попадание зафиксировано средствами объективного контроля.

Российские Вооруженные силы вместе с подразделениями милиции Донецкой и Луганской народных республик продолжают наступление. Украинские националисты вынуждены отступать и бросать позиции, которые удерживали восемь долгих лет.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов