МО РФ опубликовало видео уничтожения двух БМП ВСУ высокоточным комплексом
Боевые машины были обнаружены беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения двух боевых машин пехоты Вооруженных сил Украины высокоточным комплексом.
Боевые машины были обнаружены беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил РФ. Технику уничтожили попаданием высокоточного боеприпаса, добавили в Минобороны России.
Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры нанесения авиаударов вертолетами армейской авиации ВКС России по военной технике и живой силе ВСУ.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов