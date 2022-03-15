Жители Херсона впервые с 2015 года смогли почтить память воинов-освободителей ВОВ

Жители Херсона впервые за много лет смогли почтить память советских воинов, освободивших город в Великую Отечественную войну, сообщает Минобороны России.

Накануне около 200 человек приняли участие в торжественном митинге. В спокойной обстановке горожане, члены ветеранских организаций и активисты смогли собраться у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в парке Славы.

Собравшиеся громкими аплодисментами поддержали инициативу прийти на торжественное шествие в День Победы 9 Мая 2022 года.

Проведение памятного митинга в Херсоне стало возможным впервые с 2015 года. Именно тогда, в рамках декоммунизации, на Украине на законодательном уровне было полностью запрещено использование советской символики.

С 2015 года ветераны и простые люди, приходившие на памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвергались физическому насилию со стороны националистов, а также гонениям со стороны государственных органов исполнительной власти.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов