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Жители Херсона впервые с 2015 года смогли почтить память воинов-освободителей ВОВ

13:01 15.03.2022
Горожане, члены ветеранских организаций и активисты смогли собраться у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в парке Славы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Жители Херсона впервые за много лет смогли почтить память советских воинов, освободивших город в Великую Отечественную войну, сообщает Минобороны России.

Накануне около 200 человек приняли участие в торжественном митинге. В спокойной обстановке горожане, члены ветеранских организаций и активисты смогли собраться у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в парке Славы.

Собравшиеся громкими аплодисментами поддержали инициативу прийти на торжественное шествие в День Победы 9 Мая 2022 года.

Проведение памятного митинга в Херсоне стало возможным впервые с 2015 года. Именно тогда, в рамках декоммунизации, на Украине на законодательном уровне было полностью запрещено использование советской символики.

С 2015 года ветераны и простые люди, приходившие на памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвергались физическому насилию со стороны националистов, а также гонениям со стороны государственных органов исполнительной власти.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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