ВКС РФ сбили 16 украинских воздушных целей за последние сутки, включая 6 беспилотников «Байрактар»

За последние сутки авиация и средства ПВО ВКС РФ сбили 16 воздушных целей в ходе спецоперации на Украине, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сбиты самолеты Су-24, Су-25, вертолет Ми-8 и 13 беспилотников, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2», добавил он.

«Поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники», - сказал Конашенков.

На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8, рассказал генерал-майор.

Кроме того, Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов