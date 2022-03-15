Армия МО РФ опубликовало кадры авиаударов Ка-52 армейской авиации ВКС РФ по технике и живой силе ВСУ Российские вертолеты, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные в ходе спецоперации на Украине цели. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ опубликовало кадры нанесения авиаударов вертолетами армейской авиации ВКС России по военной технике и живой силе ВСУ. Ударом была уничтожена в том числе огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Вертолеты Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные в ходе спецоперации цели. Участвующая в ней армейская авиация также сопровождает российские колонны, доставляет десант и грузы и оказывает поддержку российским подразделениям. Ранее экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Ракетный авиаудар нанесла пара штурмовиков Су-25. После выполнения задания они успешно вернулись на аэродром базирования. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика