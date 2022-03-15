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Минобороны России опубликовало видео с брошенной и уничтоженной техникой ВСУ под Херсоном

13:13 15.03.2022
Сегодня официальный представитель оборонного российского ведомства Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли всю территорию Херсонской области под полный контроль. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало видео с брошенной и уничтоженной украинской техникой в Херсонской области. 

Сегодня официальный представитель оборонного российского ведомства Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли всю территорию Херсонской области под полный контроль

Также официальный представитель Минобороны России добавил, что российские подразделения ВДВ захватили опорный пункт иностранных наемников и украинских националистов под Киевом.

При этом в качестве трофеев, помимо прочего, было получено 10 американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Их передадут ДНР и ЛНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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