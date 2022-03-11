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Шойгу наградил героев, отличившихся в специальной военной операции на Украине

12:00 11.03.2022
Награждение происходило в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу наградил героев, отличившихся в специальной военной операции на Украине. 

Награждение происходило в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве. Глава Минобороны России вручил находящимся на лечении в госпитале военнослужащим государственные награды. 

Вручена звезда Героя России, Орден Мужества и 10 медалей «За отвагу». Награды были вручены в соответствии с указом президента России. 

«Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели, ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию», - отметил Шойгу.

Звезды Героя России удостоился командир танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны, старший лейтенант Антон Старостин.

Орден Мужества получил рядовой Андрей Чернышев, разведчик-наводчик 45-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВДВ. 24 февраля, в первый день спецоперации, он участвовал в захвате объекта, имеющего стратегическое значение. Чернышевым в бою с оказывающим ожесточенное сопротивление противником были проявлены мужество, отвага, самоотверженность. Боец был ранен, но из боя не вышел. Стратегически важный аэродром к западу от Киева был захвачен и удержан. 

Медали «За отвагу» удостоились младший сержант Игорь Видельский, младший сержант Александр Голубев, старший лейтенант Валерий Жуков, лейтенант Сергей Козин, майор Иван Лалла, майор Павел Слизько, лейтенант Александр Таран, прапорщик Арсалан Мункуев, прапорщик Екатерина Иванова, лейтенант Мария Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что Шойгу предложил президенту России Владимиру Путину передать Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике трофейное вооружение - бронетехнику, стрелковое оружие, а также ПЗРК и ПТУР. 

Также Шойгу отметил огромное количество поступивших в Минобороны России заявок на помощь Донбассу от добровольцев из других стран. Больше всего желающих с Ближнего Востока - более 16 тысяч человек

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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