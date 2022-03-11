Шойгу: с Ближнего Востока поступило более 16 тысяч заявок добровольцев на помощь ЛДНР

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об огромном количестве поступивших в Минобороны РФ заявок от иностранных добровольцев на помощь ЛНР и ДНР. Больше всего желающих - с Ближнего Востока.

«Самое большое количество стран из Ближнего Востока, более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более, что эти запросы не за деньги, а по личным убеждениям этих людей», - заявил Шойгу на заседании Совбеза.

Также Шойгу предложил президенту Путину передать народным республикам Донбасса трофейное оружие - бронетехнику, стрелковое вооружение, а также ПЗРК и ПТУР, в том числе, иностранного производства.

Кроме этого, по словам министра обороны России, Генштаб ВС РФ уже фактически завершил разработку плана укрепления западных рубежей РФ. Как сказал Шойгу, это необходимо ввиду активности НАТО у границ страны.