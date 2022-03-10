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Прикрывая собой раненных: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине

09:00 10.03.2022
Самоотверженные действия российских офицеров обеспечили продвижение войск и решение ими поставленных задач.
Прикрывая собой раненных: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военнослужащие проявляют мужество и подлинный героизм во время реализации специальной операции по защите Донбасса. Фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова помогает раненым в Донбассе с первого дня операции. В одном из боестолкновений с неонацистами, Екатерина спасла целую группу бойцов, прикрывая их собой. Несмотря на осколочное ранение, фельдшер доставила бойцов в госпиталь не допустив среди них потерь.

На протяжении суток боевики нацбатальонов пытались прорвать позиции подразделения мотострелков под руководством старшего лейтенанта Алексея Акимова и его заместителя лейтенанта Игоря Корнеева. Командиры приняли решение отвести войска к району сосредоточения основных сил бригады, заманивая противника в «мешок». Там мотострелки окружили неонацистов и перешли в контрнаступление. Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта Алексея Акимова и лейтенанта Игоря Корнеева было уничтожено около 50 националистов, три единицы военной техники противника. При этом само подразделение потерь не понесло.

С лучшей стороны проявили себя российские офицеры капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким. В составе колонны батальонной тактической группы танкового полка, они выдвигались в заданный район. В условиях массированного обстрела националистами, офицеры сумели сориентироваться и грамотно управляя ответным огнем нанесли значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожили четыре боевые машины пехоты неприятеля.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов 

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