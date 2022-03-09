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Решительность и профессионализм: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине

09:59 09.03.2022
Минобороны России предоставило «Звезде» новые данные по фактам героизма, проявленного российскими военнослужащими.
Решительность и профессионализм: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Министерстве обороны России продолжают говорить о героических поступках военнослужащих РФ, которые они совершают при проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Среди героев представители различных видов и родов войск, все они высокие профессионалы своего дела.

Наводчик-оператор боевой машины сержант Сергей Губарев отличился во время форсирования реки в Черниговской области 4 марта. В тот день подразделения отдельной мотострелковой бригады подверглись массированному обстрелу со стороны украинских националистов.

Губарев точным огнем из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А подавил артиллерийские и минометные расчеты противника, уничтожил 14 единиц вооружения и военной техники противника и более 40 националистов. Благодаря действиям сержанта Губарева подразделения без потерь выполнили переправу через реку.

Командир отдельной бригады береговой обороны подполковник Андраник Гаспарян вместе с соединением выполнил марш-бросок и взял под контроль мост через реку в Херсонской области. Через эту переправу националисты собирались перебросить подкрепления на восточном направлении.

В течение суток бригада под командованием Андраника Гаспаряна отражала превосходящие силы противника и подвергалась авиационным и артиллерийским ударам, однако не допустила прорыва оборонительного рубежа. Было отражено девять атак, уничтожено 23 единицы вражеской бронетехники.

Еще один герой - начальник воздушно-огневой и тактической подготовки смешанного авиационного полка капитан Сергей Черный. Управляя штурмовиком Су-25, он обнаружил движущуюся колонну с военной техникой противника. По самолету был открыт огонь, он был поврежден, однако Сергею удалось уничтожить пять единиц бронетанковой и автомобильной техники. Несмотря на повреждения самолета, капитан смог посадить его на на аэродроме базирования.

Расчет зенитно-ракетного комплекса под руководством майора Владимира Алексы оказался в окружении националистов. Находясь под плотным огнем противника, его расчет обнаружил и уничтожил девять самолетов и пять беспилотников, в том числе один «Байрактар». Само подразделение Владимира Алексы потерь не понесло.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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