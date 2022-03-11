Армия Шойгу предложил Путину передать ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие Андрей Аркадьев Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей передать трофейную технику западного производства в Донбасс. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил президенту РФ Владимиру Путину передать ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие. «На фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки разных вооружений на Украину со всех сторон. По моему, уже никто не считает, кому, куда и сколько распределяется, об этом было не раз сказано. У нас есть предложение для обеспечения более высокой боеспособности Народной милиции ЛНР и ДНР передать на вооружение ПЗРК и противотанковые ракетные комплексы», - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме этого, сейчас в распоряжении ВС РФ большое количество украинского оружия, танки, бронемашины, стрелковое оружие, много ПТРК «Джавелин». Он также сообщил, что Генеральный штаб ВС РФ почти разработал план по усилению западных рубежей страны. Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное западное вооружение военным ДНР и ЛНР и поручил министру подготовить доклад насчет усиления западных рубежей РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика