Российские ПВО уничтожили на Украине МиГ-29, три «Байрактара ТБ-2» и «Точку-У»

Российские средства ПВО в воздухе уничтожили один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» и одну тактическую ракету «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его словам, за сутки оперативно-тактическая авиация поразила 68 объектов, в том числе: 2 объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, 3 зенитных ракетных комплекса «Оса».

«В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов», - заключил он.

Также представитель МО РФ сообщил, что Вооруженные силы страны продвинулись на 10 километров и взяли под контроль еще пять населенных пунктов: Степное, Крапивницкое, Малый Кременчик, Новопетриковку и Ялынское. Группировки войск ДНР овладели Марьяновкой, Лазаревкой и Лесным.

Кроме того, Конашенков назвал срежиссированной провокацией якобы имевший место «авиаудар» по мариупольской больнице. В МО РФ предоставили факты, опровергающие это.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов