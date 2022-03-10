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ВС РФ за время спецоперации на Украине уничтожили 2998 военных объектов

19:32 10.03.2022
Оперативно-тактической авиацией за последние сутки поражено 68 объектов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Вооруженные силы России уничтожили 2998 военных объектов на территории Украины за время проведения спецоперации. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов», - сказал он.

В частности, за сутки оперативно-тактической авиацией поражено 68 объектов, в числе которых два объекта системы управления украинских Вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса «Оса».

Средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

«Всего с начала операции потери силовых структур Украины составили: 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники», - уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также разоблачил провокацию украинских националистов о якобы «авиаударе» по мариупольской больнице №3. По его словам, ее целью стало создание еще большего антироссийского ажиотажа у западной аудитории.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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