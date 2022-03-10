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В МО РФ назвали режиссированной провокацией якобы имевший место «авиаудар» по мариупольской больнице

19:18 10.03.2022
Лечебные учреждения города прекратили работу еще в конце февраля, персонал и пациентов разогнали националисты, сообщили в ведомстве.
В МО РФ назвали режиссированной провокацией якобы имевший место «авиаудар» по мариупольской больнице
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Киевский националистический режим режиссировал якобы имевший место «авиаудар» по мариупольской больнице №3 для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Якобы имевший место "авиаудар" - полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Мы неоднократно ранее заявляли, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу №3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами», - сказал он.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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