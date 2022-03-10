Армия В МО РФ назвали режиссированной провокацией якобы имевший место «авиаудар» по мариупольской больнице Лечебные учреждения города прекратили работу еще в конце февраля, персонал и пациентов разогнали националисты, сообщили в ведомстве. © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Киевский националистический режим режиссировал якобы имевший место «авиаудар» по мариупольской больнице №3 для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «Якобы имевший место "авиаудар" - полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Мы неоднократно ранее заявляли, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу №3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами», - сказал он. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика