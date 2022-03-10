Армия Авиация ВКС России за сутки уничтожила на Украине 68 военных объектов Всего с начала специальной операции Вооруженные силы поразили 2998 военных объектов. © Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: За последние сутки авиация ВКС России уничтожила на Украине 68 военных объектов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «За сутки оперативно-тактической авиацией поражено 68 объектов, в том числе: два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса "Оса"», - сказал он. Конашенков добавил, что средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У». Всего с начала специальной операции Вооруженные силы России поразили 2998 военных объектов на территории Украины. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика