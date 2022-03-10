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ВС РФ взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине

Вадим Синицын
19:33 10.03.2022
Под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Степное, Крапивницкое, Новопетриковка, Малый Кременьчик и Ялынское.
© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль пять населенных пунктов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Степное, Крапивницкое, Новопетриковка, Малый Кременьчик и Ялынское. Вооруженные Силы продвинулись на глубину десять километров.

Также в ведомстве сообщили, что в результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено уже 2998 объектов. За последние сутки было уничтожено 68 объектов, в их числе два объекта системы управления, 12 объекто МТО, три зенитных ракетных комплекса «ОСА». Кроме того, российские ПВО в воздухе уничтожили один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

Также в Минобороны заявили, что имевший место «авиаудар» по больнице в Мариуполе – полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.

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