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Повестка дня: Макрон прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Константин Коковешников
18:15 07.02.2022
Как ожидается, российский лидер Владимир Путин обсудит с президентом Франции ситуацию вокруг Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Новый раунд дипломатических усилий Москвы. Целая серия переговоров с лидерами крупнейших европейских стран начинается с визита в Москву президента Франции Эммануэля Макрона. В последний раз с Владимиром Путиным они виделись больше двух лет назад, но только за последние полмесяца трижды созванивались. Во Франции понимают, что без диалога с Россией невозможна нормализация международной обстановки. В то же время и отклоняться, как модно сейчас говорить, от позиции англосаксов не могут. Перед вылетом в Москву Макрон провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом.

«Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи», - заявил накануне визита Макрона пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Франция - страна-председатель ЕС и один из гарантов Минских соглашений. Как, к слову, и Германия, канцлер которой Олаф Шольц приедет в Москву на следующей неделе. А сегодня он с официальным визитом в Вашингтоне.

Переговорному процессу, конечно, не способствуют ни взаимный запрет на вещание RT и Deutsche Welle, ни публикация, например, в немецком журнале Bild - о якобы планах России установить марионеточное правительство на Украине. Начало полномасштабной войны в день открытия Олимпиады едва не спровоцировала статья на сайте американского агентства Bloomberg.

При этом в ФРГ, в отличие от США, до сих пор отказывались от поставок на Украину военной техники. Пока ограничивались лишь касками - отправили сразу пять тысяч. Наряду с этим в Европу продолжается переброска американских морпехов. В аэропорт польского города Жешув, что в 90 километрах от границы с Украиной, сегодня приземлился уже второй военный транспортник. Во главе 82-й воздушно-десантной дивизии генерал Крис Донахью, прославившийся, в частности, тем, что последним уходил из Афганистана.

«Вклад США здесь, в Польше, демонстрирует нашу солидарность со всеми нашими союзниками в Европе, и, очевидно, в этот период неопределенности мы знаем, что вместе мы сильнее», - сказал Донахью.

Об усилении военной поддержки Запада сегодня на брифинге отчитался глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Усилилась международная поддержка Украины политическая, экономическая и в аспекте безопасности. За эти недели и месяцы мы получили более $1,5 миллиарда, а объем доставленного оружия и военного оборудования - более тысячи тонн», - отметил Кулеба.

В Донбассе же говорят о прибытии туда штурмовых групп, подготовленных британскими инструкторами, а также польских наемников. Лично своими глазами оценить происходящее на передовой, правда, по другую сторону фронта, приехали сразу три европейских министра иностранных дел. В Киеве ждут и главу МИД Германии. Против отправки на Украину контингента НАТО в интервью CNN Prima News высказался президент Чехии Милош Земан.

«Я совершенно точно не поддержал бы отправку на Украину военных, потому что считаю это бряцанием оружием. Лично я полагаю, что пока Украина не является членом НАТО, то и нет повода посылать туда военные подразделения», - заметил Земан.

Во Франции, где до новых президентских выборов чуть больше двух месяцев, украинскую тему используют во внутриполитической борьбе. И если кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обещает в случае ее избрания вывести страну из НАТО, то соперница Ле Пен Валери Пекресс в эфире канала France 5 даже переходит на русский.

«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», - заявила Валери Пекресс.

Сам Макрон, до сих не объявивший об участии в президентской гонке, сразу же после переговоров в Москве вместе с Владимиром Путиным выступит на совместной пресс-конференции. А после этого отправится в Киев, где уже завтра у него состоится встреча с Владимиром Зеленским.

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