Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ назвали подготовкой к провокации «истерику» в западных СМИ по Украине

Виктория Ивашечкина
13:56 07.02.2022
Дипломат подчеркнула, что на данный момент ведется подготовка части провокационных действий со стороны ряда стран.
В МИД РФ назвали подготовкой к провокации «истерику» в западных СМИ по Украине
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истерика в западных СМИ вокруг Украины говорит о том, что идет активная подготовка провокации.

Говоря о публикации Bloomberg про Украину, Захарова подчеркнула, что для того, чтобы такой материал был опубликован, он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.

«Явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе», - подчеркнула дипломат в эфире Первого канала.

По мнению Захаровой, все свидетельствует о том, что сейчас идет подготовка части провокационных действий.

Ранее Bild опубликовало доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины. Данный материал появился после ночной публикации Bloomberg о якобы начале «вторжения» РФ.

После этого Мария Захарова заявила, что со своей публикацией немецкое агентство перешло все моральные и этические границы. Кроме того, по ее словам, сейчас ушло в прошлое время, когда российская сторона тактично выбирала выражения, чтобы сохранять деликатность, не затрагивать чувств и «исходить из лучших побуждений партнеров».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:56 В стране и мире
В МИД РФ назвали подготовкой к провокации «истерику» в западных СМИ по Украине
12:54 В стране и мире
Видео
Муж убитой «Мисс Кузбасс - 2010» рассказал, как избавился от ее тела
11:19 Спорт
Видео
Главврач сборной РФ высказался об игре в масках хоккеисток на Олимпиаде
06:50 Армия
Видео
Отряд боевых кораблей ТОФ прошел через ледовые поля из Японского в Охотское море
05:05 Армия
Видео
Российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование на Су-30СМ
Популярное
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
Мясников назвал главные ошибки при измерении давления
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.