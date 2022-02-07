В МИД РФ назвали подготовкой к провокации «истерику» в западных СМИ по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истерика в западных СМИ вокруг Украины говорит о том, что идет активная подготовка провокации.

Говоря о публикации Bloomberg про Украину, Захарова подчеркнула, что для того, чтобы такой материал был опубликован, он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.

«Явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе», - подчеркнула дипломат в эфире Первого канала.

По мнению Захаровой, все свидетельствует о том, что сейчас идет подготовка части провокационных действий.

Ранее Bild опубликовало доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины. Данный материал появился после ночной публикации Bloomberg о якобы начале «вторжения» РФ.

После этого Мария Захарова заявила, что со своей публикацией немецкое агентство перешло все моральные и этические границы. Кроме того, по ее словам, сейчас ушло в прошлое время, когда российская сторона тактично выбирала выражения, чтобы сохранять деликатность, не затрагивать чувств и «исходить из лучших побуждений партнеров».