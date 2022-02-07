Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу продолжающегося наращивания российских войск на границах Украины», - цитирует пресс-релиз Белого дома РИА Новости.

Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, они также обсудили подготовку «быстрых и суровых экономических издержек» для России, если ситуация будет ухудшаться. Лидеры условились о тесном контакте своих команд, в том числе в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнерами в Евросоюзе.

Украина и западные страны в последние дни выражают обеспокоенность в связи якобы усилением «агрессивных действий» РФ на границе. Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес, указывая, что не собирается ни на кого нападать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина является для США лишь средством достижения собственных целей. По его мнению, Штаты специально втягивают РФ в вооруженный конфликт для сдерживания ее развития.