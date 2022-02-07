В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что главной темой встречи лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе.

«Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России», - уточнил представитель Кремля.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, Макрон прибудет с визитом в Москву, а на следующий день отправится в Киев. Переговоры глав государств должны начаться около 17:00 (мск).

По словам представителя Кремля, контактам предшествовали несколько телефонных разговоров, «поэтому мы ожидаем весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения».

При этом Песков отметил, что Россия не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин провел телефонную беседу с Эммануэлем Макроном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также аспекты, связанные с предоставлением России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Тогда лидеры стран условились на дальнейшем продолжении контактов.