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В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Макрона

Виктория Ивашечкина
14:25 07.02.2022
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная.
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Макрона
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что главной темой встречи лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе.

«Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России», - уточнил представитель Кремля.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, Макрон прибудет с визитом в Москву, а на следующий день отправится в Киев. Переговоры глав государств должны начаться около 17:00 (мск).

По словам представителя Кремля, контактам предшествовали несколько телефонных разговоров, «поэтому мы ожидаем весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения».

При этом Песков отметил, что Россия не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин провел телефонную беседу с Эммануэлем Макроном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также аспекты, связанные с предоставлением России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Тогда лидеры стран условились на дальнейшем продолжении контактов.

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