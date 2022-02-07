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В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс наемников из Польши

Виктория Ивашечкина
12:29 07.02.2022
Подчеркивается, что в районе населенного пункта Попасная были замечены две группы вооруженных людей.
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс наемников из Польши
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что в Донбасс приехали военные из Польши.

«Разведкой Народной милиции ДНР получены сведения о прибытии в зону проведения так называемой операции объединенных сил вооруженных сил Украины польских наемников», - цитирует РИА Новости слова представителя ведомства.

Он утверждает, что в районе населенного пункта Попасная были замечены две группы вооруженных людей, в каждой - до 20 человек.

«Установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады», - уточнил представитель Народной милиции.

В ведомстве предположили, что перед возможным началом наступления украинских силовиков наемники могут попытаться нанести наиболее урон объектам гражданской инфраструктуры, чтобы вынудить подразделения ДНР на ответные действия.

По словам представителя ведомства, на украинскую территорию поляки прибыли под видом инструкторов, которые были направлены для участия в учебно-тренировочной миссии по подготовке украинских военнослужащих.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мирное решение конфликта в Донбассе осложнено поставками США И НАТО вооружений Киеву.

По словам дипломата, с начала текущего года в Донбассе зафиксировано уже более трех тысяч нарушений.

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