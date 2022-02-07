Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс заговорила по-русски. Во время интервью она обратилась к РФ с призывом вместе строить мир в Европе.

«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», - заявила она в эфире France 2.

По просьбе ведущего она перевела эту фразу на французский язык.

Сегодня в Москву прилетит действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Он встретится с Владимиром Путиным. Как сказали в Кремле, главы государств обсудят российские гарантии безопасности и двусторонние отношения.

Во Франции выборы президента пройдут в апреле этого года. Среди популярных кандидатов – председатель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и глава партии «Реконкиста» Эрик Земмур. Ранее Ле Пен заявила о желании вывести Францию из НАТО. А Земмур пообещал отменить санкции против РФ в случае избрания.