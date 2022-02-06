Обогнать «омикрон»: как в России поменяли подход к борьбе с коронавирусом

Когда вокруг хозяйничает сверхзаразный «омикрон» - сложно не попасть в его сети. Идти в поликлинику нет никакого желания - с учетом того, какой там наплыв пациентов, чтобы самой не заразиться и других не заразить.

У тех кто, почувствовал недомогание, сейчас есть три варианта. Заполнить анкету на сайте мэрии Москвы и получить больничный на семь дней, не выходя из дома. Врачи советуют так и делать, если болезнь протекает в достаточно легкой форме. Отделения телемедицины - колл-центры для консультаций по телефону - теперь в каждой поликлинике.

Если же температура выше 38 градусов держится несколько дней и ее не получается сбивать таблетками - медики советуют вызывать врача на дом по номеру 122. Есть еще и третий вариант - пойти в ближайшую поликлинику. Там к наплыву пациентов с температурой все готово - для них теперь отдельный вход и сразу тест на коронавирус. Только после этого вас направят к врачу.

Главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников признается - «омикрон» стал настоящим вызовом для него и коллег - в итоге система работы была перестроена буквально в считанные дни. Только в столице прием ведут три тысячи терапевтов и почти столько же медсестер и администраторов. Без выходных - семь дней неделю с восьми утра и до восьми вечера, но по факту - до последнего пациента.

«Врачи и медсестры всегда горят на работе - тем не менее наши родные понимают, как это важно для населения в целом. Естественно, работы больше - но надо сказать, что все коллеги стоически справляются», - рассказал Тяжельников.

На неделе столичный мэр Сергей Собянин посетил одну из поликлиник и поблагодарил врачей и медсестер за их самоотверженный труд. За последние недели с признаками ОРВИ в городских поликлиниках приняли 800 тысяч человек. За январь россияне оформили рекордное количество больничных - листок нетрудоспособности взял каждый 12-й работник. Настоящий исторический максимум и беспрецедентный вызов для московского здравоохранения.

«Амбулаторное же звено вообще столкнулось с таким потоком пациентов, какого не было никогда в истории московского здравоохранения. Шесть тысяч врачей и медсестер работает. Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост "омикрона" в Москве, московское здравоохранение, считаю, справилось с такой нагрузкой. Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания этой волны. Будем надеяться что такого роста не будет», - сказал Собянин.

Работу врачей осложняет еще и то, что многие россияне спешат в поликлиники, чтобы сделать бесплатно тест и понять - что это: COVID или ОРВИ. В некоторых регионах врачи не справляются с наплывом пациентов. Жители Йошкар-Олы, Красноярска, Челябинска выкладывают в сеть шокирующие кадры переполненных поликлиник. Люди стоят в узких коридорах по шесть часов с кашлем и температурой.

Чтобы не заразиться, дожидаясь своей очереди в переполненной поликлинике, люди спешат в аптеки за экспресс-тестами, которые позволяют дома самому определить наличие вируса. Но цены на них взлетели в разы. Пользуясь ажиотажем особо предприимчивые бизнесмены повысили цены на ходовой товар. В аптеках столицы экспресс-тесты можно найти за три тысячи рублей и выше. На неделе рост цен на ПЦР в частных клиниках и аптечные экспресс-тесты заинтересовал прокуратуру. Генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверку.

Массовое тестирование сейчас, когда страна охвачена «омикроном» проводить особенно важно.

«В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию. Для этого, конечно, необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент», - заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Последние недели подтверждают - как правило «омикрон» переносится легче. Новый штамм утратил способность поражать легкие. Он оседает в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит и бронхит.

«Вирус ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы вирус утерял один из рецепторов, обеспечивавшего его способность проникать в легочную ткань. Сейчас он поражает верхние дыхательные пути», - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Но есть у «омикрона» и особенность, которая вызывает серьезное беспокойство. Чаще, чем раньше, стали болеть дети. Кривая детской госпитализации поползла вверх. Врачи призывают родителей не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью при следующих симптомах: одышка, признаки интоксикации, высокая температура, которая дома ничем не сбивается.

«На сегодняшний день на госпитализации находятся девять тысяч 978 детей. Вынужден отметить, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжелом течении, в 1,6 раза. Таким образом, даже молодой детский возраст не является абсолютной страховкой от тяжелого течения» , - заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На дальнейшее изучение «омикрона» и других штаммов коронавируса правительство выделит 400 миллионов рублей. Но первые выводы ученых показывают, что некоторые антиковидные правила можно изменить уже сейчас.

Теперь если пациент обратился в поликлинику или вызвал врача на дом - медикам больше не нужно будет делать ПЦР - для подтверждения диагноза достаточно результата экспресс-теста на коронавирус. А вот результаты самостоятельно приобретенных аптечных экспресс-тестов учитываться не будут. После больничного, который длился дольше семи дней приступать к работе теперь можно без контрольного теста. Со следующей недели отменяется дистанционное обучение в столичных школах и детсадах. По новым правилам на удаленку класс будут отправлять только если болеют не менее 20% учеников. Носить маски по-прежнему нужно, а вот перчатки - теперь не обязательны.

Также с сегодняшнего дня отменен недельный карантин для тех, кто контактировал с больным коронавирусом. Причина изменений - в том что «омикрон» атакует быстро, инкубационный период короткий - признаки заражения появляются уже буквально в первые пару дней.

«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с "омикроном", с новым штаммом… общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», - заявил президент РФ Владимир Путин.

Смягчение антиковидных мер - общемировая тенденция. В Дании и Великобритании вообще решили одним махом отменить все ограничения и вернуться к докованной жизни. Со следующей недели большинство ограничений снимет Швеция и Чехия. Проще станет и перемещаться внутри Евросоюза - с 1 февраля все обладатели действующего цифрового ковид-сертификата смогут беспрепятственно пересекать границы.

И на неделе завершились последние формальные этапы исследования Российской вакцины «Спутник V». Теперь препарат - получил постоянную регистрацию в России. Совсем скоро «Спутник» может быть сертифицирован и Всемирной организацией здравоохранения.