В РФ отменена изоляция для лиц, контактировавших с больными COVID-19

В России от людей, контактировавших с больными COVID-19, больше не будут требовать ухода на карантин. Нововведение Роспотребнадзора об отмене самоизоляции для контактных лиц вступит в силу начиная с этого воскресенья.

Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой в субботу появилось на официальном портале правовой информации. В документе также устанавливаются новые правила выписки пациентов с коронавирусной инфекцией.

Согласно измененному порядку, после лечения, продлившегося семь дней и более, зараженного коронавирусом пациента можно будет выписать без получения отрицательного теста на COVID-19. В ситуациях, когда лечение происходило в срок меньше недели, потребуется сдать тест и удостовериться в том, что он отрицательный.

Ранее в Москве сообщили об отказе от введения карантина из-за коронавируса в детских садах и школах. Группы и классы, для которых ранее были введены ограничения из-за заражения коронавирусом, смогут вновь посещать очные занятия в ближайшие дни.