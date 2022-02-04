Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. В городе развернуто почти 16 тысяч коек для лечения больных COVID-19. Об этом градоначальник заявил в ходе осмотра коронавирусного стационара ГКБ №15 имени О.М. Филатова.

«У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25-26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25-26 тысяч - это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались», - заявил Собянин.

Ранее Собянин в ходе Координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил, что в столице на этой неделе снижается динамика роста заболеваемости инфекцией. По словам градоначальника, это крайне важно для всей медицинской системы, а власти будут принимать все необходимые меры, отслеживая ситуацию с заболеваемостью.