В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детсадах

Московский оперштаб сообщил об отмене карантина из-за коронавируса и школьных классах и группах детских садов. Необходимость соблюдения ограничения больше не действует на людей, которые контактировали с больными.

«Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока», - говорится в сообщении столичного оперштаба.

Отметается, что группа или класс могут быть переведены на карантин в случае если 20% и более детей будут отсутствовать по болезни.

Также Роспотребнадзор принял решение отменить изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией. В документе указано, что пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.