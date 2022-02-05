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В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детсадах

Алексей Курильченко
16:36 05.02.2022
Группа или класс могут быть отправлены на карантин в случае отсутствия по болезни 20% детей.
В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детсадах
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Московский оперштаб сообщил об отмене карантина из-за коронавируса и школьных классах и группах детских садов. Необходимость соблюдения ограничения больше не действует на людей, которые контактировали с больными.

«Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока», - говорится в сообщении столичного оперштаба.

Отметается, что группа или класс могут быть переведены на карантин в случае если 20% и более детей будут отсутствовать по болезни.

Также Роспотребнадзор принял решение отменить изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией. В документе указано, что пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.

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