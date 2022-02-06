Эксперт рассказала, как дети переносят «омикрон»

По предварительным наблюдениям, большая часть детей переносят омикрон-штамм коронавируса без постковидного синдрома. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«У большинства детей заболевание, связанное с "омикроном", завершается без последствий», - цитирует специалиста ТАСС.

Медик отметила, что частоту возникновения осложнений к настоящему времени отследить невозможно. Тем не менее, отмечается, что у некоторых детей после COVID-19 не уходят слегка повышенная температура, головные боли и утомляемость.

Как указала Руженцова, в таких случаях переболевшие должны наблюдаться у педиатра. При возникновении необходимости, стоит провести дополнительное обследование.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что прирост детей, зараженных COVID-19, составил 21% от общего числа заболевших. В связи с возросшей нагрузкой на детские поликлиники был создан специальный алгоритм для эффективной работы медиков.