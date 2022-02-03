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ПЦР-кризис: в РФ начали стремительно дорожать тесты на COVID-19

Алексей Курильченко
Максим Петренко
18:14 03.02.2022
Все лаборатории и аптеки проверят из-за резкого подорожания ПЦР-тестов. Повод - сообщения в том числе и о росте цен на лекарства от коронавируса. В Генпрокуратуре пообещали принять исчерпывающие меры.
ПЦР-кризис: в РФ начали стремительно дорожать тесты на COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В Челябинске десятки разгневанных людей стоят часами, чтобы бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Нагрузка на систему здравоохранения в регионе выросла в разы - если еще неделю назад в области число заболевших было около 500 в день, то на сегодня в сутки по 4 000 человек. В толпе и больные, и здоровые.

Сдать анализ бесплатно можно далеко не во всех городах. Порой для этого обязательно направление врача, заподозрившего у пациента COVID-19. В других случаях придется идти в частную клинику или за тестом в аптеку.

Сдать ПЦР необходимо, чтобы закрыть больничный или проверить, есть инфекция или нет. Или просто человеку с официальным медотводом продолжать вести жизнь как до пандемии. Иркутская область вошла в топ регионов с самыми высокими ценами на ПЦР, хотя по ОМС тестирование стоит 800 рублей. Общественники просят помочь антимонопольную службу.

«Обращение в ФАС поможет установить предельно допустимую стоимость ПЦР-теста. Это позволит нашим людям менее "болезненно" эти тесты делать. Можно, наверное, и снизить цены в такой сложной ситуации для региона. Проявить частным клиникам социальную ответственность перед нашими гражданами», - заявила сопредседатель ОНФ Иркутской области Эльмира Семенова.

Срок действия ПЦР-теста сократили с трех суток до двух. И этим пользуются медицинские компании. Вопрос под постоянным контролем Генеральной прокуратуры.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», - заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

По каждому нарушению прокуроры обещают принять меры. Что касается цен на ПЦР-тесты по России, то самый дешевый в аптеке Владивостока - 650 рублей. Лабораторное исследование в столице Приморья дороже - доходит до 2 000 рублей. В Новосибирске в частных клиниках можно уложиться в 800 рублей. В Екатеринбурге тест в аптеке - в пределах тысячи. Такой разброс цен на тесты связан с производителем. В аптеках Москвы, например, говорят, что за последнее время особых изменений цен на тесты не заметили. 

На фоне таких цен москвичи отправляются тестироваться в экспресс-формате в бесплатные пункты - один из них есть на ВДНХ. Сюда можно прийти без предварительной записи.

Держать под контролем ситуацию с ценами на исследования ранее поручил антимонопольной службе премьер-министр. В ФАС уже отчитались о проведенных проверках. Их результаты сейчас изучают в правительстве.

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