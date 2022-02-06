«Сдача национальных интересов»: что говорят в Киеве о визитах лидеров Турции и Великобритании

В самом центре столицы Украины восторженно звучит английская речь на фоне флагов США, Британии и других стран НАТО. Именно так депутаты Верховной Рады приветствовали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его предложения по поставкам Киеву военной помощи. Джонсон на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл в своем привычном образе - слегка растрепанным, слегка возбужденным, слегка не понимающим, где находится и в не по протоколу длинном зеленом галстуке, вывернутом наизнанку. Премьер-министра яро попытались защитить британские журналисты. По их словам, цвет аксессуара несет в себе тайный смысл.

«Я думаю, что президент Зеленский стремится перейти в наступление с обаянием. Но похоже, что Борис Джонсон хочет сделать то же самое. Например, он пришел в зеленом галстуке - цвет обыгрывает фамилию украинского президента, и это цвет его партии, так что тут есть какой-то знак уважения», - считает корреспондент BBC в Киеве Джеймс Уотерхаус.

Но все же визит Джонсона в Киев не задался с самого начала. Британская делегация нарушила протокол во время приветственного рукопожатия Джонсона и Зеленского. Помощники премьера выдернули у него из рук папку, с которой он вышел навстречу украинскому президенту прямо перед объективами телекамер. Содержимое папки осталось за кадром, однако помощники явно не хотели показывать его Зеленскому.

«Мы не хотим, чтобы президент Путин достиг своей цели, когда ты держишь дуло пистолета у виска Украины, и этим можешь вынудить нас изменить свои подходы. Именно потому все меры, которые принимает Великобритания, важны. Украинская армия будет сражаться до последней капли крови. Под ружьем стоят 200 тысяч украинцев и украинок. Они окажут очень ожесточенное и кровавое сопротивление. Я думаю, что родителям, матерям в России стоит об этом задуматься», - заявил Борис Джонсон.

На Украину в качестве помощи британский премьер привез 88 миллионов фунтов стерлингов «на борьбу с Россией», при этом пообещав еще два миллиарда. Но сумма была им не подарена, а дана в кредит. Так, о том, что Киеву придется отдавать долги, да еще и с процентами, сегодня никто задумываться не желает.

Следом за Джонсоном на неделе Киев посетил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако и здесь не обошлось без конфузов. Если турецкого лидера у трапа встречали хлебом-солью, то в президентской резиденции, где высокого гостя должен был приветствовать Зеленский, украинский президент внезапно пропал. В момент прибытия Эрдогана крыльцо Мариинского дворца обезлюдело, поэтому ему пришлось заходить без официального приветствия.

«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в Крыму. Турция готова взять на себя свою роль, чтобы положить конец кризису между двумя дружественными странами, которые являются ее соседями в Черноморском регионе. Мы были бы рады провести встречу России и Украины на высшем уровне. Вместо того, чтобы разжигать огонь, мы действуем с логической целью снижения напряженности», - заявил Эрдоган.

Возникает вопрос, каким образом президент Турции собирается снижать уровень напряженности, если Анкара и Киев заявили, что подписали соглашение о поставках на Украину ударных беспилотников Bayraktar. Более того, Украине не просто продадут новую партию летального оружия, Турция наладит на месте и местное производство. Также Киев и Анкара подписали соглашения о зоне свободной торговли между государствами. Но на удивление в Киеве не все рады такому партнерству.

«Это провал. Это сдача национальных интересов. Это уничтожение целых отраслей экономики. Данное соглашение о зоне свободной торговле еще больше открывает ворота к тому, что еще больше вывозят из Украины сырье, а изготовленную из этого сырья продукцию мы закупаем назад», - сказал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Куда будут брошены турецкие беспилотники - всем известно. На этой неделе именно в результате атаки БПЛА в Донбассе погиб военнослужащий. С управляемого дрона на позиции ДНР была сброшена бомба. Украинская передовая усиливается не только техникой, о мобилизации боевиков объявил националист, основатель «Правого сектора»* Дмитрий Ярош. Отряды нацбатов перебросят на самые опасные направления границы с Донбассом по согласованию с главкомом ВСУ Валерием Залужным. А в аэропорт Борисполя все новые самолеты с вооружением прибывают словно по расписанию. ВВС США везет Киеву многотонный груз, содержанием которого похвастался министр обороны Украины Алексей Резников.

Помимо этого Польша также дала обещание отправить в ближайшие сроки Украине военную помощь. Варшава направит Киеву легкие минометы, ПЗРК, беспилотники и боеприпасы. Все это оперативно переправляют к линии разграничения в Донбассе. И уже никто не скрывает, что передовая напичкана оружием с Запада.

«Вам и не надо видеть. И враг не должен видеть. Но оно (тяжелое вооружение - Прим. ред.) у нас есть, не переживайте», - сказал сержант ВСУ, отвечая на вопрос репортера CNN Клариссы Уорд о том, имеется ли у армии тяжелое вооружение.

Тем временем, иностранные наемники все активнее наполняют ряды украинских военных. Воевать едут из Грузии, США, Великобритании, Австралии, Италии и Германии. Журналисты телеканала Euronews пообщались с одним из таких добровольцев во время тренировки на передовой.

«Сегодня Украина - это линия фронта в борьбе за демократию. Если России удастся подмять под себя Украину, она на этом не остановится, а будет манипулировать всеми мировыми лидерами. Они будут повержены, превратятся в пешки. Я здесь, чтобы не допустить этого!», - говорит доброволец из США Джастин Ди.

На неделе президент Хорватии Зоран Миланович попытался призвать Украину к здравому смыслу. Ранее он уже заявлял, что в случае войны на Украине не будет ни одного хорватского солдата. Но, по всей видимости, с украинской стороны к войне уже все подготовлено, и мирным заявлениям Зеленского не верит никто, кроме его гостей, посетивших Украину на прошедшей неделе. Но от этого визита у Эрдогана появились неприятные последствия - по возвращении из Киева турецкому президенту и его супруге диагностировали омикрон-штамм коронавируса. Теперь остается наблюдать, что будет с Джонсоном, ведь они все стали контактерами. О состоянии турецкого лидера пока ничего неизвестно. Но президент России Владимир Путин во время последнего визита в Сочи рекомендовал ему в следующий раз прививаться вакциной «Спутник V» и делать правильный выбор.



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