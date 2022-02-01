Глава Минобороны Украины похвастался пятой партией вооружений из США

Грузовой самолет из США доставил на Украину пятую партию вооружения, сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

«Пятая "птица" в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра. В течение следующих нескольких дней мы ждем следующую поставку оборонительных средств вооружений от наших друзей из США», - написал Резников в своем Twitter.

Напомним, первая партия с американским вооружением прибыла на Украину 22 января. В посольстве США в Киеве уточнили, что данная партия включала в себя около 200 тысяч фунтов летального вооружения, в том числе боеприпасы.

Ранее сообщалось, что только за последний год США выделили 650 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.