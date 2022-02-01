Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел на Украину с визитом для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества. Ожидается, что в ходе визита премьер встретится с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил телеканал «Украина 24». Напомним, что вместе с Борисом Джонсоном в Киев должна была отправиться глава МИД Великобритании Лиз Трасс, однако она заразилась коронавирусом. Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ранее обозначенный на 1 февраля разговор Владимира Путина и премьер-министра Великобритании не состоится.

До этого Борис Джонсон заявил, что проведет телефонные переговоры с президентом России «как только сможет». В прессе ранее сообщалось, что британская сторона обратилась к России с просьбой перенести время запланированной беседы после публикации доклада о вечеринках, которые проводились в период локдауна в Британии в правительственной резиденции.