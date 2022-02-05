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Эрдоган сообщил, что заразился омикрон-штаммом коронавируса

Елизавета Потейчук
17:27 05.02.2022
По словам президента Турции, он продолжит работать из дома.
Эрдоган сообщил, что заразился омикрон-штаммом коронавируса
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Кроме того, известно, что глава государства заболел омикрон-штаммом COVID-19. Эрдоган также упомянул, что положительный тест на коронавирус выявлен также и у его супруги, болезнь протекает легко.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв», - написал турецкий президент у себя в Twitter.

Ранее Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара намерена на своей территории провести встречу главы российского государства Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что руководство РФ приветствует намерение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить Путина и его украинского коллегу Зеленского в Турцию ради проведения переговоров. 

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