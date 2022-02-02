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Джонсон выступил за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины

Алиса Кононенко
02:57 02.02.2022
Однако при этом британский премьер добавил, что его страна готова к вводу санкций.
Джонсон выступил за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины
© Фото: Martyn Wheatley Parsons Media Globallookpress
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Кризис вокруг Украины еще можно урегулировать дипломатическим путем, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Жизненно важно, чтобы Россия выбрала путь дипломатии, и я верю, что это возможно. Мы заинтересованы в диалоге, но наши санкции готовы, мы оказываем военную помощь и также усилим экономическое сотрудничество», - цитирует Джонсона ТАСС.

Ранее Борис Джонсон прилетел на Украину с визитом для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества.

Напомним, по словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, британские власти на небескорыстной основе направляют Украине списанное вооружение.  

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