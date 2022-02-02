Джонсон выступил за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины

Небензя: Россия и Украина были бы до сих пор добрыми соседями, если бы не Запад

«Жизненно важно, чтобы Россия выбрала путь дипломатии, и я верю, что это возможно. Мы заинтересованы в диалоге, но наши санкции готовы, мы оказываем военную помощь и также усилим экономическое сотрудничество», - цитирует Джонсона ТАСС.

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