Кремль приветствует усилия Эрдогана по урегулированию ситуации на Украине

Российское руководство приветствует намерение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить президента РФ Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского в Турцию ради проведения переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей со стороны Киева»,- цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь также выразил надежду, что турецким партнерам удастся повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну для обсуждения разногласий.

«Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной»,- сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Кроме того Эрдоган выразил намерении в ближайшие недели совершить визит на Украину.