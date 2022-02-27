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МО РФ: в Харьковской области 302-й зенитно-ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие

08:58 27.02.2022
В российском оборонном ведомстве сообщили, что задержан 471 военнослужащий.
МО РФ: в Харьковской области 302-й зенитно-ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Накануне в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк Вооруженных сил Украины, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям», - добавил он.

Также, по словам Конашенкова, вчера с  16.00 до 16.20 украинские националисты из батальона «Азов»* нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по мариупольской школе №8. 

«В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения», - сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны напомнил, что ведомство предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций.

Конашенков еще раз подчеркнул, что ВС РФ не наносят удары по городам и населенным пунктам. Минобороны России делает все для сохранения жизни мирных жителей.

По последним данным, Вооруженные силы РФ поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Также Конашенков сообщил, что ВС страны полностью блокировали города Херсон и Бердянск на Украине, взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка. В российском ведомстве отметили, что украинские военнослужащие массово отказываются от продолжения боевых действий.

Ранее Вооруженные силы России освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области.

Специальная военная операция по защите Донбасса проходит по поручению Владимира Путина. Президент РФ объявил о ней утром 24 февраля. По словам главы государства, Москве не оставили выбора. Как отметил Путин, цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.

* Отдельный отряд специального назначения «Азов» - запрещенная в России организация

Материал подготовили Иван Линдеманн и Николай Баранов

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