В Минобороны РФ заявили, что ВС не наносят удары по городам Украины и соцобъектам в гарнизонах

Вооруженные силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины и социальным объектам в гарнизонах, подчеркнул официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Удары Вооруженными силами Российской Федерации не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», - заявил он.

Официальный представитель российского оборонного ведомства также сообщил, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке российских Вооруженных сил.

Кроме того, отмечается, что глава МО России генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к военнослужащим Украины.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что началась специальная операция по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

В Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик не может быть использована формулировка «оккупация» Украины. Также отмечалось, что целями операции являются демилитаризация и денацификация страны.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов