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МО РФ: Вооруженные силы России полностью блокировали города Херсон и Бердянск

09:03 27.02.2022
Под контроль российской армии также перешли город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.
© Видео: Минобороны России © Фото: Ambidekstriy88, wikimedia
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Вооруженный силы России полностью блокировали города Херсон и Бердянск на Украине, взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», - сказал он на брифинге.

В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий, добавил Конашенков. Накануне в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк Вооруженных сил Украины, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался

Ранее Вооруженные силы России освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области.

Специальная военная операция по защите Донбасса и демилитаризации, а также денацификации Украины проходит по поручению президента России Владимира Путина с 24 февраля. 

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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