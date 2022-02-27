МО РФ: националисты батальона «Азов»* ударили из «Градов» по жилым кварталам и школе Мариуполя

Украинские националисты батальона «Азов»* ударили по жилым кварталам насаленного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и городской школе №8. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«26 февраля с 16.00 до 16.20 украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 города Мариуполь. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения», - сказал он.

Конашенков добавил, что Минобороны России ранее предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций.

В ведомстве еще раз подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а также принимают все меры для сохранения жизни мирных жителей.

Еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины был нанесен 26 февраля, отметил Конашенков. По последним данным, Вооруженные силы РФ поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

Специальная военная операция по защите Донбасса и демилитаризации, а также денацификации Украины проходит по поручению президента России Владимира Путина с 24 февраля.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - запрещенная в России организация.