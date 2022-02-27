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ВС РФ взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области

05:48 27.02.2022
Сейчас военные инженеры очищают канал и приводят в порядок оборудование шлюзового комплекса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В ходе проведения специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам Вооруженные Силы Российской Федерации освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области.

В соответствии с решением министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в целях устранения водной блокады Крымского полуострова специалисты Минобороны РФ приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины. К выполнению задач привлечены военнослужащие и специальная техника отдельного морского инженерного полка Черноморского флота, отдельной железнодорожной бригады Южного военного округа (ЮВО), а также специалисты одного из флотских судоремонтных предприятий.

Военные инженеры Черноморского флота после проведения тщательных расчетов путем направленного точечного подрыва ликвидировали бетонную дамбу на участке канала, сооруженную украинскими националистами в 2014-ом году для перекрытия подачи воды в Крым, без причинения какого-либо ущерба сооружению.

Военнослужащие подразделения железнодорожных войск ЮВО проводят работы по очистке канала от древесно-кустарниковой растительности с использованием специальной военной техники для восстановления его проектных отметок. Кроме того, специалистами судоремонтного завода Черноморского флота проведены работы по приведению в рабочее состояние оборудования шлюзового комплекса, в том числе восстановление заслонок, выведенных из строя украинскими радикалами.

После завершения работ подача воды по Северо-Крымскому каналу на территорию Республики Крым, а также в интересах жителей населенных пунктов Херсонской области Украины, будет восстановлена.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко

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