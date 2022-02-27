Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация... прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», - цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что в состав делегации входят представители администрации президента, МИД, Министерства обороны и других российских ведомств.

«Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле. Теперь мы ждем украинцев», - добавил он.

В пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров. После этого, по словам пресс-секретаря президента РФ, украинская сторона «ушла со связи».

Переговоры также обсуждались 26 февраля, однако в итоге Киев от них отказался, заявил Песков. Он добавил, что остановленное в ожидании переговоров продвижение ВС РФ было возобновлено.

Специальная военная операция по защите Донбасса и демилитаризации, а также денацификации Украины проходит по поручению президента России Владимира Путина с 24 февраля. За прошедшие сутки Вооруженными силами РФ были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. По данным Минобороны России, украинские военнослужащие массово отказываются от проведения дальнейших боевых действий.