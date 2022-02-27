Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Анна Касаткина
10:11 27.02.2022
В состав делегации входят представители администрации президента, МИД, Министерства обороны и других российских ведомств.
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной
© Фото: Plato Terentev, Pexels
Читайте нас на:

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация... прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», - цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что в состав делегации входят представители администрации президента, МИД, Министерства обороны и других российских ведомств.

«Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле. Теперь мы ждем украинцев», - добавил он.

В пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров. После этого, по словам пресс-секретаря президента РФ, украинская сторона «ушла со связи».

Переговоры также обсуждались 26 февраля, однако в итоге Киев от них отказался, заявил Песков. Он добавил, что остановленное в ожидании переговоров продвижение ВС РФ было возобновлено.

Специальная военная операция по защите Донбасса и демилитаризации, а также денацификации Украины проходит по поручению президента России Владимира Путина с 24 февраля. За прошедшие сутки Вооруженными силами РФ были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. По данным Минобороны России, украинские военнослужащие массово отказываются от проведения дальнейших боевых действий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:16 В стране и мире
Видео
Минобороны РФ показало кадры передвижения военной техники в ходе спецоперации по защите Донбасса
09:00 В стране и мире
Видео
Путин выразил особую признательность силам спецопераций РФ, которые героически выполняют свой долг в ходе операции на Украине
08:58 В стране и мире
МО РФ: в Харьковской области 302-й зенитно-ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие
07:57 В стране и мире
Google приостановил монетизацию для российских государственных СМИ
06:45 В стране и мире
СМИ: в SWIFT заявили, что готовятся исполнить решение об отключении российских банков
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.