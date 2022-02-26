В Кремле заявили, что Украина отказалась от переговоров

Киев отказалась от переговоров Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что план операции Вооруженных Сил Российской Федерации был возобновлен, сегодня днем продвижение основных сил ВС продолжилось.

«По сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», - сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что накануне, 25 февраля, на фоне того, что ожидались переговоры с Киевом, Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения группировки российских ВС на Украине.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России во время телеобращения заявил о том, что началась специальная операции по защите народных республик Донбасса. Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины. По информации МО РФ, на вечер 25 февраля, российской армии удалось вывести из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.